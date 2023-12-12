تهديدات الحوثي.. عمليات من اليمن وتحركات إسرائيلية

تهديدات حوثية تجددت من ناحية البحر الأحمر، تجاه السفن الإسرائيلية حتى وإذا كانت لنقل البضائع أو دعم الكيان الصهيوني ولكنها تلقى محاربة بشك أو بآخر من جماعة الحوثيين في اليمن.

الجيش الإسرائيلي، أعلن اليوم الثلاثاء، أن السفينة الحربية "ساعر 6" أبحرت إلى البحر الأحمر للرد على تهديدات الحوثيين.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن سلاح البحرية أكمل عملية جعل السفن الحربية الحديثة الأربع من طراز "ساعر 6" عملياتية، مبيناً أنه لأول مرة سفينة صاروخية من هذا الطراز أبحرت إلى منطقة البحر الأحمر، وأن السفن الصاروخية التابعة لسلاح البحرية تستمر في العمل في منطقة البحر الأحمر، حسب تقييم الوضع وكجزء من تعزيز المجهود الدفاعي.

نسخة معدلة من نظام "القبة الحديدية"

وكل سفينة من ساعر 6 تزن حوالي 2000 طن ومجهزة بـ 20 نظاما، 18 منها إسرائيلية الصنع، وتتضمن الأنظمة نسخة معدلة من نظام "القبة الحديدية" المعروف باسم C-Dome، بالإضافة إلى أنظمة الصواريخ Gabriel V و- LRAD، والتي يمكن أن تسقط صواريخ كروز وصواريخ باليستية، و"ساعر 6" مكلفة بحماية حقول الغاز وممرات الشحن في البلاد.

وكان المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أكد في وقت سابق اليوم، أن هجمات الحوثيين تشكل تهديداً على بلاده، متوعداً بالرد عليها بالقوة، جاءت هذه التصريحات، بعدما أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في وقت سابق اليوم، إنهم نفذوا عملية عسكرية استهدفت الناقلة التجارية ستريندا التي كانت ترفع علم النرويج.

كما أضاف يحيى السريع، في بيان بثه التلفزيون اليمني التابع للحوثيين إن الجماعة "استهدفت الناقلة بصاروخ بحري بعد أن رفض طاقمها الاستجابة للنداءات التحذيرية"، وفق زعمه.

كما جددت الجماعة التعهد بأنها ستواصل منع كافة السفن من كل الجنسيات من التوجه للموانئ الإسرائيلية "حتى إدخال ما يحتاجه الفلسطينيون في قطاع غزة من غذاء ودواء".