رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ينفي مد وقت التصويت

في يومه الثالث والأخير، تقترب الانتخابات الرئاسية في محافظة أسيوط من الانتهاء، أعلن المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى، رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية في المحافظة، أنه لن يتم تمديد وقت التصويت لأنه يقترب من نهايته. وبمجرد أن يدلي آخر ناخب بصوته داخل مركز الاقتراع، سيتم إغلاقه فورًا.

هذا الإعلان يأتي في سياق الجهود المبذولة لضمان سير الانتخابات بشكل نظامي ودقيق. حيث يقوم المستشار نادي عبد الحفيظ مصطفى وفريقه بمتابعة هذه العملية الهامة بعناية لضمان تفعيل إجراءات الانتخابات المحددة والمخطط لها بشكل صحيح وفعال.

يأتي إعلان عدم تمديد وقت التصويت للتأكيد على أن الجميع على دراية بالمهلة الزمنية المحددة للتصويت. فمن المهم أن يكون الناخبون على علم بوقت نهاية التصويت حتى يتمكنوا من الوفاء بحقهم الديمقراطي في التصويت واختيار المرشح الذي يرونه مناسبًا لتولي المنصب الرئاسي.

وبالتالي، فإن هذا الإعلان يجعل المواطنين يتحملون المسؤولية الشخصية للمشاركة في العملية الانتخابية والوفاء بواجبهم الوطني. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الناخبين في الأوقات الأخيرة قبل إغلاق مراكز الاقتراع، حيث سيكون لديهم معرفة بأن هذا هو الوقت الأخير للتصويت.

في النهاية، نحن على مشارف الاختتام الرسمي لهذه الانتخابات الرئاسية المهمة في محافظة شمال أسيوط. وبعد إغلاق مراكز الاقتراع، ستبدأ عملية فرز الأصوات والعد التفصيلي. وبعد ذلك، سيتم الإعلان عن النتائج النهائية الرسمية لمعرفة من سيرأس البلاد في الفترة المقبلة. لننتظر ونشاهد من سيكون الرئيس الجديد لمصر.