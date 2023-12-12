الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية السعودي: واقع غزة سيؤثر على مصداقية الأمم المتحدة

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

 

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية ستستمر في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات إلى غزة.

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وأكد الأمير فيصل بن فرحان، أن “الواقع المرير في غزة سيؤثر على الأمن الدولي ومصداقية الأمم المتحدة”.

 

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار الأوبئة في قطاع غزة، بما في ذلك جدري الماء والتهاب السحايا والأمراض المعوية وأمراض الجهاز التنفسي.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن الظروف المعيشية المكتظة للفلسطينيين، الذين أجبروا على النزوح إلى جنوب قطاع غزة، هي أرض خصبة للأمراض.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية، في الضفة الغربية وغزة، الدكتور ريتشارد بايبركورن، إنه “تم تسجيل حوالي 160 ألف حالة إسهال بين الأطفال الصغار والأطفال دون سن الخامسة.. هذا الرقم أعلى بكثير من المعتاد في غزة”.

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