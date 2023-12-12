"الوطنية للانتخابات": نتيجة الجولة الأولى يوم 18 ديسمبر بحسب الجدول الزمني

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، أن الهيئة تلتزم بالجدول الزمني بإعلان نتيجة الجولة الأولى يوم 18 ديسمبر، موضحًا أن القواعد المنظمة لتواجد الممثلين للأحزاب السياسية داخل لجان الاقتراع، تقتضي عدم وجود ممثلين للأحزاب السياسية.

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات:

وأشار إلى أن الحضور والتواجد داخل لجان الاقتراع يقتصر على مندوبي المرشحين، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، وعرضته قناة “إكسترا نيوز”.

وأوضح أنه يحق لبعض المنظمات والمتابعين الحاصلين على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة العمل فقط، مشددًا على أن وسائل الإعلام الحاصلة على التصاريح من الهيئة الوطنية يحق لها مشاهدة عملية الفرز.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن وجود 4 مرشحين ساعد على زيادة نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية تشهد كثافات عالية من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

مرشحو الرئاسة:



ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية في انتخابات الرئاسة 4 مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الانتخابات وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة في انتخابات الرئاسة:

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.