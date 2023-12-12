حضور مكثف في الساعات الأخيرة من الانتخابات الرئاسية بالفيوم

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم حضورا كثيفا من الناخبين لممارسة حقهم الدستورى في الساعات الأخيرة من اليوم الثالث والأخير من أيام الانتخابات الرئاسية.

وشهد اليوم الثالث تواجد الشباب بكثافة في طوابير طويلة أمام لجان الانتخابات بقرى ومراكز المحافظة، في انتظار الدخول للإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم الدستورى فى المشاركة.

وتواجدت لجان المتطوعين أمام المقرات الانتخابية للقيام بأعمال البحث عن الرقم الانتخابي ورقم اللجنة للناخبين للتيسير عليهم خلال الإدلاء بأصواتهم، لخدمة كبار السن والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، في القرى والنجوع والمدن بالمراكز التي شهدت حضورا لافتا للشباب، بالإضافة إلى طلاب جامعة الفيوم في لجان المغتربين بمدرسة الصداقة المصرية الفرنسية بكيمان فارس.

وقال المهندس مصطفى مؤمن من قرية طبهار التابعة لمركز أبشواي أنه حريص على دعم المشاركة في الإنتخابات كونها حق دستوري لكل مواطن، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، واستكمال مسيرة البناء والتنمية، مضيفا أن كثافة المشاركة في الانتخابات تدل على وعي المواطن المصري وخروج العرس الديمقراطي بالصورة الإيجابية اللائقة بعراقة الشعب المصري، وان نبعث رسالة للعالم بقدرة المصريين وحرصهم على صنع مستقبلهم والمشاركة فى اختيار رئيس منتخب بشكل ديمقراطى سليم.