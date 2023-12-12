توافد الشراقوة على اللجان الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية

قبل دقائق من غلق صناديق الاقتراع..

حرص المواطنون من مختلف الفئات العمرية على الإدلاء بأصواتهم قبل لحظات من غلق باب صناديق الاقتراع، حرصاً منهم على اختيار من يمثلهم رئيساً للجمهورية، وذلك قبل دقائق من غلق اللجان المقرر في تمام الساعة 9 مساءً، في اليوم الثالث والأخير من الإنتخابات الرئاسية.

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالمسيرات والوقفات التي نظمها المصريون على مدار أيام الإنتخابات الثلاثة، مرددين فيها الاغاني والهتافات الوطنية، ورافعين أعلام البلاد في ملحمة وطنية تدعو للفخر والاعتزاز والانتماء لبلادنا الحبيبة مصر.

قدم المحافظ الشكر لقوات التأمين والقضاه والمشرفين على العملية الإنتخابية والجهاز التنفيذي بأكمله، لدورهم في خروج العملية الإنتخابية بصورة مشرفة، وتهيئة المناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم فى حرية تامة.

وذكر محافظ الشرقية أنه لمس بنفسه جميع التيسيرات التي قدمت للناخبين وخاصة كبار السن وذوي الهمم على مدار الثلاثة أيام من الإنتخابات، تيسيراً عليهم لأداء واجبهم الوطني تجاه البلاد، مؤمنون بوطنهم إيماناً قوياً وخروج العرس الديمقراطي في صورة حضارية مشرفة أمام العالم.

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