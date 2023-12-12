احتشاد المواطنين امام لجان التصويت بالدقهلية

قبل غلق باب التصويت..

تواصل التوافد المكثف للمواطنين علي اللجان الانتخابية بالدقهلية للإدلاء باصواتهم بأنحاء المحافظة وهذا ويستمر التصويت حتي التاسعة مساء، وقد تواصلت مشاركات المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب وكافة فئات المجتمع الدقهلاوي في التصويت باللجان الانتخابية بنطاق المحافظة..

حيث تبلغ الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119الدقهلية وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا تم تجهيزها علي اعلي مستوي للتيسير علي المواطنين الادلاء باصواتهم من خلال كافة الاحتياجات اللوجستية للعملية الانتخابية.

وقال "مختار" ان إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا، هذا بالاضافة الي 1,119 ناخب مغترب.

وإنتظمت الخدمات الأمنية بمحيط جميع اللجان التى تشهد التصويت بإنتخابات الرئاسة حيث دفعت أجهزة الأمن بتمركزات أمنية بمحيط اللجان، مع اشتراك الشرطة النسائية في التأمين.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين، وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.