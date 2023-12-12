"الوطنية للانتخابات" تكشف تفاصيل توقيع برتوكول مع البريد المصري (فيديو)

كشف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، تفاصيل البروتوكول الذي تم توقيعه مع البريد المصري خلال الانتخابات الرئاسية

اخترنا البريد المصري نظرا لانتشاره

وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، ونقلته قناة “إكسترا نيوز مساء اليوم الثلاثاء، أن البروتوكول الذي تم توقيعه مع البريد المصري خلال الانتخابات الرئاسية هو الأول من نوعه معقبا: ”اخترنا البريد المصري نظرا لانتشاره ووجود فرع له في كل مكان ووسائل النقل المتوفرة لديه، وهو ما ساعدنا على نقل كل اللوجستيات المطلوبة في مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية في أقل وقت وبسرعة".

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات "في أقل وقت وصلنا لأبعد نقطة، ومع نهاية عمل الشهر العقاري بدأنا في جمع أدواتنا اللوجستية مثل الطابعات وأجهزة التابلت.

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات:"في أقل وقت نقلنا اللوجستيات بسهولة ويسر، وكان لدينا دعم تام من هيئة البريد لمواجهة أي مشكلة في هذا الصدد".

الإقبال والمشاركة في الانتخابات الرئاسية تعكس حالة الوعي لدى الشعب المصري

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، إن الإقبال والمشاركة في الانتخابات الرئاسية تعكس حالة الوعي لدى الشعب المصري، وهي حالة وعي شديدة للمواطن ولولاه لما شاهدنا هذه الكثافة في المشاركة.

وأضاف فرحات، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك مصداقية في المشاركة في الانتخابات وإقبال الناخبين لللانتخابات وحقهم في الاختيار بكل حرية، وهناك كشاركة من مختلف الفئات العمرية.

الأحزاب لعبت دورًا في تعبئة وتوعية الناخب المصري

وأكد على أن نجاح الانتخابات الرئاسية انتصار لفلسفة الإصلاح التي تبنتها الدولة، مشيرًا إلى أن مشاركة الأحزاب السياسية ومنافستها في الانتخابات تعود لقناعة الأحزاب السياسية بأنّ هناك تحولات مهمة في الحياة السياسية في مصر تعيد الاعتبار لدور الأحزاب السياسية.

وشدد مدير مركز الأهرام للدراسات، على أن الأحزاب لعبت دورًا في تعبئة وتوعية الناخب المصري، هذا بجانب طرح مرشحين، حيث يوجد لدينا 4 مرشحين، 3 منهم ينتمون لأحزاب سياسية.



