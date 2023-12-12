عريس وعروسة والمعازيم يدلون بأصواتهم فى ختام الانتخابات الرئاسية

أدلى عريس وعروسه بأصواتهم مساء اليوم في الانتخابات الرئاسية امام لجنه مدرسة فاطمة الزهراء بقريه ابوخليفة بمحافظة الإسماعيلية .

وحرص العروسين من أبناء القرية على الذهاب للجنة الانتخابات قبيل إتمام إجراءات حفل الزفاف وسط الناخبين من أهالي القرية، واحتفل الناخبون بالعروسين واعربوا عن ابتهاجهم .

وكانت لجان الاسماعيليه الانتخابية شهدت على مدار الثلاثة أيام الماضية إقبالا متباينا على التصويت داخل اللجان الانتخابية.

واقيمت الانتخابات داخل 184 لجنة على مستوى المحافظة.ويتابع اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية انتظام سير العملية الانتخابية .