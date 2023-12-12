"الوطنية للانتخابات": الحبر الفسفوري ضمان لمنع تكرار التصويت

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لا يوجد قاعدة منضبطة لذوي الإعاقة ليتم أخذ البيانات منهم لكي يتم تيسير وإتاحة الفرصة لهم، وتم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، نظرا لأنها الجهة المنوطة بها جمع البيانات المتعلقة بذوي الإعاقة.

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات:

وأشار "بنداري"، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، وعرضته قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الاستفتاءات وانتخابات الرئاسة تتطلب الحبر الفسفوري، وهو من إحدى الضمانات المتواجدة لعدم تكرار التصويت، مشددًا على أن الهيئة كانت قد أجرت بروتوكولا مع وزارة التضامن لنقل البيانات، وتم إضافة المجلس القومي لذوي الإعاقة في البروتوكول، نظرا لاتصاله على مستوى المحافظات وله فروع بكل أنواع الإعاقات.

مرشحو الرئاسة:



ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية في انتخابات الرئاسة 4 مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الانتخابات وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة في انتخابات الرئاسة:

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.