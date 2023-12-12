هالاند يواصل الغياب عن مانشستر سيتي

غاب إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن المران المفتوح مساء اليوم الثلاثاء أمام وسائل الإعلام استعدادًا لملاقاة ريد ستار بلجراد غد الثلاثاء، لحساب منافسات مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويقترب النجم النرويجي ، من عدم اللحاق بمواجهة فريقه التي من المقرر إقامتها في صربيا مساء الغد.

وواصل هالاند غيابه عن الفريق ، بعدما خرج من قائمة فريقه النهائية خلال المباراة الأخيرة أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي والتي أقيمت الأحد الماضي .

في الوقت الذي يسيطر خلاله الغموض بشأن موقف اللاعب النهائي من ناديه وعن فرص لحاقه بالمواجهات المقبلة وطبيعة إصابته.

ويستعد الفريق الإنجليزي بعد أيام للظهور في مسابقة كأس العالم للأندية بالسعودية.

وتأتي جوائز بطولة مونديال الأندية على النحو التالي :

الفريق المتوج باللقب : 5 ملايين دولار.

وصيف البطولة : 4 ملايين دولار.

المركز الثالث والبرونزية : 2.5 مليون دولار.

صاحب الترتيب الرابع : 2 مليون دولار.

المركز الخامس : 1.5 مليون دولار.

صاحب الترتيب السادس: مليون دولار.

الترتيب السابع والأخير : 500 ألف دولار.