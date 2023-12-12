قاض يساعد ناخب"مريض" على الإدلاء بصوته خارج اللجنة بالشرقية

في لافتة إنسانية تُظهر طباع وصفات المصريين في الإسراع على المساعدة ومد يد العون للآخرين؛ خرج قاضي رئيس اللجنة الفرعية رقم "9" المُلحقة بالمدرسة الثانوية الفندقية بوسط مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية، إلى أحد الناخبين خارج اللجنة الانتخابية، لمساعدته على الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وكانت الناخب، قد طلب من مرافقيه الوصول الى داخل المدرسة التي تضم اللجنة الانتخابية، لاستخدام حقه الدستوري في الاستحقاق الرئاسي الحالي، بالإدلاء بصوته الإنتخابي؛ ولكبر سنه وكونه مريض، ساعده رجال الأمن المكلفين بتأمين اللجنة الانتخابية على الوصول الى داخل المدرسة، وخرج له رئيس اللجنة "القاضي" لمساعدته على التصويت لعدم قدرته على الصعود الى اللجنة بسبب حالته الصحية.

وشهدت اللجان الانتخابية في محافظة الشرقية في الساعات الأخيرة من اليوم الثالث في الانتخابات الرئاسية 2024، إقبالًا كبيرًا، ومشاركة واسعة من المواطنين في أرجاء محافظة، للمشاركة والتعبير عن رأيهم في اختيار رئيس الجمهورية، وسط احساس بالمسؤولية تجاه رفعة واستقرار الوطن.