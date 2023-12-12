تواصلت مسيرة الديمقراطية في قرية العزية بمركز منفلوط، حيث استمر توافد الناخبين بأعداد غفيرة إلى اللجان الانتخابية. لم يشهد القرية يومًا مثل هذا الإقبال الشديد والحشود الشعبية غير المسبوقة، حيث توافد المواطنون للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية.

وقد كانت الصور المذهلة التي تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي تظهر حشودًا من الناخبين يملؤون الممرات والشوارع المؤدية إلى اللجان الانتخابية، حاملين أعلام البلاد وصور المرشحين. تعكس هذه الصور رغبة المواطنين في المشاركة الفاعلة في عملية الانتخابات وممارسة حقهم الديمقراطي.

وعندما تحدثنا إلى بعض الناخبين، أبدوا استعدادًا كبيرًا للانتخاب وإعرابهم عن فخرهم بأن يكونوا جزءًا من هذه العملية الهامة التي تحدد مستقبل البلاد. وأعرب العديد منهم عن تفاؤلهم وثقتهم في العملية الديمقراطية وقدرتها على إحداث التغيير الإيجابي في البلاد.

تعتبر قرية العزية مثالًا بارزًا على روح المشاركة المجتمعية والحرص على بناء مستقبل أفضل. فالحشود الشعبية غير المسبوقة التي تتوافد على اللجان الانتخابية تزخر بالتنوع والتمثيل الشامل لمختلف الأعراق والطبقات الاجتماعية. يشعر الناخبون بأنهم جزء من عملية تشكيل مستقبل البلاد وأن صوت كل فرد يهم.

ومع اقتراب نهاية الانتخابات الرئاسية، يبدو أن الإقبال الشديد والحشود الشعبية غير المسبوقة ستكون لها أثر كبير على نتيجة الانتخابات. ومهما كانت النتيجة النهائية، فإن العزية قد أثبتت أنها تبنت قيم الديمقراطية والمشاركة السياسية، وأن الشغف والحماس لا يزالان حية في قلوب المواطنين.

بدأت العزية في الظهور على الخارطة السياسية وتصبح شهيرة بإرادتها القوية واهتمامها بالقضايا العامة. إن تواصل المشاركة الشعبية المثيرة للإعجاب في العزية هو دليل على أن الديمقراطية قادرة على تحقيق التغيير الإيجابي وأن الناس يثقون فيها كآلية لبناء مستقبل أفضل للجميع.

بالنظر إلى هذا المشهد الرائع في قرية العزية، يتعين علينا جميعًا أن نستلهم روح المشاركة النشطة والانخراط في العملية الديمقراطية في مجتمعاتنا. إن الشغف والتفاؤل والرغبة في التغيير يمكن أن تحقق المعجزات وتعيد بناء الأمم. لذا، لنلتزم بالمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية ولنعمل جميعًا على بناء مستقبل نستحقه.

حشود غفيرة من المواطنين

حشود غفيرة من المواطنين