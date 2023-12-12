استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأخير بأسيوط

استمرار حركة توافد الناخبين على قرية الدوير في مركز صدفا بأسيوط، بأعداد غفيرة وإقبال شديد خلال اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية، وشهدت اللجان الانتخابية حشودًا شعبية غير مسبوقة، حيث اصطفت الطوابير الطويلة من المواطنين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في اختيار رئيس البلاد المقبل.

تجاوب الناخبون بشكل كبير مع العملية الانتخابية، حيث أبدوا حماسًا واهتمامًا بالمشاركة الفعالة في تحديد مستقبل البلاد. وقد تجلى هذا الاهتمام في اصطفافهم بصفوف مرتبة ومنظمة للانتظار للدخول إلى اللجان الانتخابية.

تعكس هذه المشاهد الديمقراطية الحقيقية التي يعرفها الشعب المصري، حيث يعبر المواطنون عن آرائهم ويمارسون حقهم الانتخابي بحرية ونزاهة. كما تعكس هذه الإقبال الشديد أهمية العملية الانتخابية والإصرار على مشاركة الجميع في تحديد مصير البلاد.

تمت العملية الانتخابية في قرية الدوير بشكل سلس ومنظم، حيث تم توفير جميع المستلزمات اللازمة لسلامة الناخبين وسلاستهم في الإدلاء بأصواتهم. قدم العاملون في اللجان الانتخابية الدعم والمساعدة للناخبين وتوفروا التوجيهات اللازمة لضمان حسن سير العملية.

جانب من المواطنين

جانب من المواطنين

جانب من المواطنين