كبدة مقلية بالبصل والطماطم .. المقادير وطريقة التحضير

تتمتع الكبدة بالفوائد الغذائية العديدة ومن أهمها أنها تزود الجسم بالحديد، فضلًا عن مذاقها الطيب المحبب لدى الكبار والصغار.

ودائما ما تفضل الأمهات تحضير الوصفات الشهية المفيدة لصحة أسرتها ومتناغمة مع ميزانية المنزل طوال الشهر.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير الكبدة المقلية مع البصل والطماطم، وجبة سريعة وسهلة ومغذية جربيها وقدميها على سفرة الغداء.

المقادير

- كبدة : 500 غراماً (بلدية)

- دهن : 25 غراماً

- البصل : 3 حبات

- الثوم : 5 فصوص

- طماطم : 3 حبات (مقطعة شرائح صغيرة)

- فلفل رومي : 1 حبة (مقطع صغير)

- فلفل أخضر حار : 1 حبة (مقطع صغير)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- زيت الذرة : 2 ملعقة كبيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

طريقة التحضير

ضعي البصل المفروم مع الثوم وقطعة الدهن في مقلاة على النار، وقلبي جيداً حتى يذبل البصل ويتحول لونه للذهبي.

أضيفي القليل من الزيت النباتي، وقومي بتقطيع الكبدة إلى شرائح.

اصنعي تجويفاً في منتصف المقلاة وضعي الكبدة ثم قلبيها مع البصل.

أضيفي الفلفل الأخضر، والفلفل الحار، وشرائح الطماطم، ونكهي بالكمون، والبهارات المشكلة، والملح، والفلفل الأسود، وعصر الليمون، وقلبي جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض وتنضج.

اسكبي الكبدة وقدميها ساخنة.