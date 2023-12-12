محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين على متن السفينة الإيطالية

قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مساء اليوم، بزيارة الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى الإيطالي العائم في ميناء العريش البحري، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ اللواء محمد شريف مدير عام الميناء والدكتور طارق شوكه وكيل وزاره الصحة بشمال سيناء.

واطمئن المحافظ خلال زيارته للسفينة الإيطالية على الجرحى الفلسطينيين، موجهًا بتقديم كافة الخدمات الطبية لهم بالتنسيق بين مديرية الصحة وطاقم السفينة الطبي.

أشار المحافظ الي ان السفينة الإيطالية تستقبل الجرحى الفلسطينيين وتجري لهم العمليات الجراحية اللازمة عن طريق فريق طبي علي أعلي مستوي، لافتا الي أنها عبارة عن مستشفي عائم يضم غرف للعمليات وغرف رعاية ومعدات تشخيصية وأدوية ومستلزمات طبية لتقديم الرعاية الكاملة للجرحى الفلسطينيين.

أكد المحافظ أن السفينة "فولكان "مجهزة بمستشفى ميداني يضم 170 شخصًا، بجانب 30 متخصصا من البحرية الإيطالية من المدربين على العمل في حالات الطوارئ.