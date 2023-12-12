جامعة العريش تشارك في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بمسيرة حاشدة



في مشهد رائع، قام اليوم طلاب جامعة العريش يتقدمهم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، والسادة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بمسيرة حاشدة بالأعلام المصرية في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بمختلف شوارع العريش؛ لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

هذا وقد رافق رئيس الجامعة في المسيرة لفيف من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومشايخ وعواقل شمال سيناء بالإضافة إلى منسوبي الجامعة.



وتأكيدًا لأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، نظمت جامعة العريش تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، على مدار الأسابيع الماضية ندوات توعوية لطلابها لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي تُعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل.



من جهته، أكد الدكتور حسن الدمرداش، على أهمية ترسيخ الانتماء للوطن لدى النشء والأجيال الجديدة كونهم أمل مصر وأهم محاور التنمية المستدامة وبناء الدولة الحديثة، مشيدًا بحجم المشاركة الإيجابية لدى منتسبي جامعة العريش والذي يتصدر دائماً كافة الاستحقاقات الانتخابية.