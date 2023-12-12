لاعبو الزمالك يخوضون تدريبات خططية استعدادًا للقاء المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وأدى لاعبو الزمالك فقرة تدريبات خططية خلال المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

بينما شهدت التدريبات تركيز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعداداً للمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب، تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها خلال مران اليوم.

فيما حرص معتمد جمال على إلقاء محاضرة فنية سريعة على اللاعبين داخل أرضية الملعب تم خلالها منح بعض التعليمات الفنية بجانب تكليف البعض بأدوار خططية خاصة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.