الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بالصور.. الاعلامية شريهان أبو الحسن تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

بوابة الوفد الإلكترونية

حرصت الاعلامية شريهان أبو الحسن على الادلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بلجنة استراحة الديزل بالدقى.

أكدت الاعلامية شريهان أبو الحسن خلال مشاركتها فى الانتخابات الرئاسية على فخرها واعتزازها بالمشهد الانتخابي المشرف، مؤكدة ان الإقبال الجماهيري على الاقتراع غير مسبوق والأجواء تشعل حماس المواطنين.

وأشادت الاعلامية بالتنظيم المبهر فى اللجان الانتخابية واصطفاف المواطنين فى الطوابير الانتخابية طوال أيام الانتخابات، مشيرة إلى أن الشعب توجه للجان للتعبير عن رأيه من أجل غد أفضل للأجيال القادمة.

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