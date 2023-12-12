بالصور.. الاعلامية شريهان أبو الحسن تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

حرصت الاعلامية شريهان أبو الحسن على الادلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بلجنة استراحة الديزل بالدقى.

أكدت الاعلامية شريهان أبو الحسن خلال مشاركتها فى الانتخابات الرئاسية على فخرها واعتزازها بالمشهد الانتخابي المشرف، مؤكدة ان الإقبال الجماهيري على الاقتراع غير مسبوق والأجواء تشعل حماس المواطنين.

وأشادت الاعلامية بالتنظيم المبهر فى اللجان الانتخابية واصطفاف المواطنين فى الطوابير الانتخابية طوال أيام الانتخابات، مشيرة إلى أن الشعب توجه للجان للتعبير عن رأيه من أجل غد أفضل للأجيال القادمة.