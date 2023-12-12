رئيس اللجنة العامة بالمحلة الكبرى: كثافات عالية وتكدس في اليوم الثالث للانتخابات

كشف المستشار سامح بسيلي، رئيس اللجنة العامة لقسم ثالث المحلة الكبرى، عن سير الانتخابات الرئاسية بعدد من لجان المحلة الكبرى، مشددًا على أن عملية الاقتراع تسير بانتظام منذ اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات:

وأوضح أن رؤساء اللجان الفرعية يتوادون بشكل منتظم كل يوم في مواعيدهم، وهناك إقبال كبير من الناخبين، وذلك خلال كلمة عبر “الفيديوجراف” بمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشدد على أن الأمن ينظم العملية الانتخابية خارج اللجان لتيسير وتذليل العقبات، موضحًا أنهم مستمرون في العمل حتى أن ينتهي آخر مواطن من الإدلاء بصوته، متابعًا: “هناك كثافات عالية وتكدس في اليوم الثالث للعملية الانتخابية باللجان التابعة لنا”.

مرشحو الرئاسة:



ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية في انتخابات الرئاسة 4 مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الانتخابات وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة في انتخابات الرئاسة:

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.