شن حملة على وسائل الإعلام الخاصة فى غينيا

تمت إزالة قنوات أربع وسائل إعلام غينية شهيرة من حزمة شبكة الكابل Canal .

وفي كوناكري، أدان رئيس حزب حركة الديمقراطية في ليبريا يوم الاثنين، 11 ديسمبر، في مقر شركة دجوما ميديا الخاصة، الخطوة التي أمرت بها السلطات.

وقال عليو باه "أنتم وسائل الإعلام، أنتم كشافتنا، أنتم أيضا حلقة الوصل بيننا وبين الرأي العام والسلطات".

قبول هذا التكميم ، قبول هذه المضايقات ، قبول هذا التخريب غير وارد لقد وصفت هذا بالجبان، لأنه لا يوجد سبب لهذا الموقف - ما يريدونه هو إخفاء الأشياء، يريدون ارتكاب أعمال دون شهود لا توجد مسألة طوارئ وطنية أو أمن قومي. "

وأمرت هيئة تنظيم الإعلام التي تديرها الدولة بإزالة القنوات من شبكة الكابل التي تتخذ من باريس مقرا لها مشيرة إلى مخاوف تتعلق "بالأمن القومي".

ويخشى بعض المراقبين من تكميم وسائل الإعلام التي تنتقد السلطات العسكرية. ويتعين على القنوات الآن أن تتحمل الأثر الاقتصادي للعقوبات.

«إن انسحاب وسائل الإعلام بعد إعلان الحكومة على الشبكات الاجتماعية عن سحب وسائل الإعلام Djoma و Evasion و Espace من حزمة Canal + من المذيعين له تأثير خطير علينا لأنه ببساطة يبطئ زخم إنتاجنا، ويبطئ عملياتنا في الميدان، إذا أردت، لأننا نفقد العملاء الذين يريدون بالفعل البث في هذه المنافذ الإعلامية».

ظلت غرفة أخبار FIM FM فارغة يوم الاثنين (11 ديسمبر). تم التشويش على موجات الأثير للمحطة.

تنقسم المؤسسات الصحفية الخاصة حول استراتيجية دعا البعض إلى الاحتجاج ، ولا يزال البعض الآخر منفتحا على المناقشة مع هيئة الرقابة على القطاع.