النبي صلى الله عليه وسلم نموذج يحتذى به في العمل الإيجابي

قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إن العمل هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن، حيث ذكر الله تعالى العمل في القرآن 366 مرة، أي بعدد أيام السنة.

العمل عبادة

وأضاف عبد السلام أن العمل عبادة، كما قال الله تعالى في سورة الجمعة: "فإذا قُضيت الصلاة فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ".

وأشار إلى أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يقيم الناس بالعمل، فكان يسأل الرجل هل لك عمل؟ فإن قال لا، فكان ينزل من قيمته.

وأوضح أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن كل شخص لابد أن يكون له دورا إيجابيا، وهذا ما ظهر في موقفه قبل أن يبعث حينما وضع حل لخلاف القبائل حول من يضع الحجر الأسود مكانه في جوف الكعبة.

وخلص عبد السلام إلى أن العمل هو واجب على كل إنسان، وأنه عبادة تقرب الإنسان إلى الله تعالى، كما أنه يساهم في بناء الوطن ورفعته.

يؤكد الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، أن العمل الإيجابي هو واجب على كل إنسان، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نموذج يحتذى به في هذا المجال.

يشير عبد السلام إلى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قبل بعثته، كان يسعى إلى حل الخلافات بين الناس، وهذا ما ظهر في موقفه من حل الخلاف بين القبائل حول من يضع الحجر الأسود مكانه في جوف الكعبة.

ويوضح عبد السلام أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يهرب من مسؤوليته في هذا الأمر، بل قبل باختيار القبائل له، وهو ما يعكس إيمانه بأهمية العمل الإيجابي ودوره في حل المشكلات.