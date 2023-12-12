استمرار توافد المواطنين علي اللجان الانتخابية بمركز أسيوط

استمرارًا لحشود الناخبين التي توافدت بأعداد غفيرة صباح اليوم في قرى مركز أسيوط، تشهد اللجان الانتخابية إقبالًا شديدًا من المواطنين الذين يتوافدون للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية.

تزدحم اللجان بالحشود الشعبية غير المسبوقة التي تنتظر بفارغ الصبر الفرصة للمشاركة في صناعة مستقبل البلاد. وتظهر الرغبة القوية للمواطنين في المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية الأساسية للبلاد.

ولا تقتصر حشود الناخبين على الشباب والشيوخ فقط، بل تشمل أيضًا النساء اللواتي يتحمسن للمشاركة في اختيار الرئيس المناسب لهم وللبلاد. ويعكس هذا الإقبال الشديد على الانتخابات الرؤية الإيجابية للمواطنين بشأن دور الديمقراطية في بناء مستقبل مزدهر للبلاد.

تتواجد أجواء من الحماس والتفاؤل في اللجان الانتخابية حيث يتبادل الناخبون الحديث والآراء حول المرشحين المختلفين. يتمتع الناخبون بحق التحدث والتعبير عن آرائهم بحرية تامة، ما يعكس حرية الرأي والتعبير التي تتمتع بها المجتمع.

تعتبر هذه الانتخابات فرصة حقيقية لتعزيز الديمقراطية وترسيخ مفهومها في المجتمع المصري. وتؤكد مشاركة الحشود الشعبية الغير مسبوقة على أن الشعب مستعد للمساهمة في صنع القرار والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للبلاد.

توقفت الحشود الشعبية في قرى مركز أسيوط على أهمية الانتخابات ودورها في تحقيق الاستقرار والتنمية. وتعبر عن امتنانها للفرصة التي تتيحها هذه الانتخابات للمواطنين للتعبير عن آرائهم والمشاركة الفعالة في بناء البلاد.

يشهد المجتمع المصري اليوم إرادة قوية وتفاؤل كبير نحو بناء مستقبل مزدهر. ومن المؤمل أن تقوم هذه الانتخابات بتشكيل الحكومة التي يطمح إليها الشعب المصري وتحقق تطلعاته في العدالة والرفاهية.

جانب من لجان مركز اسيوط

جانب من لجان مركز اسيوط

جانب من لجان مركز اسيوط