الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الروسية: نخطط لفتح سفارات جديدة في عدد من الدول الإفريقية

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

أعلن رئيس إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الروسية فسيفولود تكاتشينكو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تخطط لفتح سفارات جديدة ليس فقط في غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو ولكن أيضًا في دول إفريقية أخرى.

 

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وقال تكاتشينكو، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسي على هامش المؤتمر الدولي "إفريقيا تبحث عن حلول" في سان بطرسبرج:"إننا لا نخطط لوقف فتح السفارات الروسية مع بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية فقط ولكن أيضا مع دول افريقية أخرى".

يُشار إلى أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وقع في شهر أغسطس الماضي على توجيهات بشأن استئناف عمليات السفارات الروسية في غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو في عام 2023. 

كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط لإعادة فتح السفارات الروسية في غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو في جلسة عامة للقمة الروسية الإفريقية، وشدد على أنها ستكون خطوة عملية حقيقية نحو تفعيل العمل بشكل كبير مع الدول الإفريقية في المجالات السياسية والتجارية والإنسانية وكذلك في مجالات الثقافة والسياحة.

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