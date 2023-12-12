قبل افتتاح المونديال .. سجل تتويجات الأندية بلقب كأس العالم

تفتتح بعد قليل على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية ، منافسات بطولة كأس العالم للأندية ، في نسختها التي تقام على أراضي المملكة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.





وتبدأ البطولة بمواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ، في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة ، على أن يلاقي الفائز منهما الأهلي بطل قارة أفريقيا ، في الدور الثاني مساء يوم الجمعة المقبل.



ويأتي سجل تتويجات الأندية المشاركة باللقب كما يلي :

ريال مدريد في الصدارة بواقع 5 ألقاب.

برشلونة الإسباني وصيفًا بـ 3 ألقاب.

كورينشيانز البرازيلي ثالثًا بلقبين.

بايرن ميونيخ بلقبين أيضًا.

تشيلسي الإنجليزي لقب وحيد ىرفقة كل من ليفربول الإنجليزي ، ساوباولو البرازيلي ، انترناثيونال البرازيلي ، انترناثيونال البرازيلي ، ميلان الإيطالي ، مانشستر يونايتد الإنجليزي ، الإنتر الإيطالي.



كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، قد أعلن تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي توجهت أمس الإثنين إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقام مرتجي بالتنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة بالأحمر وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، خاصة الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال.

وتأتي جوائز البطولة كما يلي :

الفريق المتوج باللقب : 5 ملايين دولار.

وصيف البطولة : 4 ملايين دولار.

المركز الثالث والبرونزية : 2.5 مليون دولار.

صاحب الترتيب الرابع : 2 مليون دولار.

المركز الخامس : 1.5 مليون دولار.

صاحب الترتيب السادس: مليون دولار.

الترتيب السابع والأخير : 500 ألف دولار.