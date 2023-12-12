أمير الجوف يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني

بعد تصدرها الترند

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. تصدرت موقع البحث العالمي جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع توقيع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، مذكرتي تفاهم مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، وجمعية الجوف للطاقة المتجددة.

ووفق لوكالة الأنباء السعودية (واس)، وقّع مذكرة التفاهم الأولى بين المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف ويمثله المهندس عدنان بن فريد عسلي، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة ومثلها مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة ماجد بن عبدالعزيز العتيبي، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وذلك لتحقيق التكامل، وتوحيد الجهود، وتحقيق المنافع المشتركة من خلال برامج التدريب والتطوير، وتبادل الخبرات، والمساهمة في تنمية وتطوير منطقة الجوف بجميع المجالات والجوانب المتاحة.

أما عن مذكرة التفاهم الأخرى التي تمت بين جمعية الجوف للطاقة المتجددة، فإنه يمثلها المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف، المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة، الدكتور أحمد بن محمد السناني، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، ويمثلها مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة ماجد العتيبي، وتهدف أيضًا إلى تعزيز التعاون بين الطرفين؛ لتحقيق التكامل، وتوحيد الجهود، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المتعلقة في مجال الطاقة المتجددة، وتحقيق المنافع المشتركة.

وأشاد أمير منطقة الجوف، بالمبادرات التي تقدمها القطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، موضحًا أن تفعيل سبل التعاون والتواصل بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، وجمعية الجوف للطاقة المتجددة ، يعكس تعاونًا فعالاً نحو تحقيق رسالة مجتمعية سامية ونافعة لأبناء المنطقة وبناتها، لاسيّما أن تلك الخطوة تعد مسؤولية وطنية، تتضافر عبرها الجهود، من أجل تطوير وتنمية الإنسان والمجتمع، والسير بتكاتف نحو تحقيق رؤية السعودية 2030 للوصول إلى مجتمع معرفي منتج، بحسب وكالة الانباء السعودية.

