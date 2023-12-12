خليل بدر الدين.. جسد دور الغيور وترك المهنة للعمل في إستوديو| أبرز محطاته الفنية

في ذكرى ميلاده

اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل خليل بدر الدين، الذى اشتهر بأدوار الشر، وبرغم أعماله القليلة شارك فقط في 9 أفلام، إلا أنه استطاع أن يثبت نفسه بطلته على الشاشة وملامحه المميزة، بالإضافة لإيجاده تقمص الشخصية.

أشهر أعمال خليل بدر الدين

بدأ خليل بدر الدين رحلته فى مجال التمثيل فى نهايات الخمسينيات، واشتهر بالطبع الحاد والشر في أغلب أدواره، وأبرز أعماله التي لا تنسى:

فيلم "عودة الحياة" مع أحمد رمزي ومحمود المليجي عام 1959، وهو أول عمل شارك فيه.

الفنان الراحل خليل بدر الدين

وفي عام 1960 شارك في فيلمين الأول "حب وحرمان" مع رشدي أباظة ومها صبري والثاني وهو الفيلم الأبرز في حياته "وداعًا يا حب" مع المطرب محرم فؤاد والنجمة مريم فخر الدين، والذي جسد فيه دور الشاب الغيور.

وظهر بشخصية الشاب والي صديق الفتاة المتحررة مادي التي جسدت شخصيتها الفنانة نادية لطفي في فيلم "النظارة السوداء".

وجسد خليل بدر الدين دور الشاب الثوري فتحي المليجي صديق الثائر إبراهيم حمدي الذي جسد شخصيته النجم عمر الشريف في فيلم "في بيتنا رجل" عام 1961م، الذي أخرجه بركات عن رواية لإحسان عبد القدوس.

وفي نفس العام شارك في فيلم "ست البنات" مع النجمة هند رستم و والنجم رشدي أباظة، وكان آخر أعماله هو دور فرج في فيلم "عدوية".

خليل بدر الدين يترك التمثيل ويتفرغ للاستوديو الخاص به

والجدير بالذكر أنه كان يمتلك استوديو تصوير فوتوغرافي، وترك العمل بالفن وتفرغ للعمل بهذا الاستوديو، وقد انقطعت أخباره فترة طويلة حتى ظهر خبر وفاته منذ 5 سنوات وتحديدا في يوم 22 مايو سنة 2017.