وزير الرياضة السعودي يؤازر اتحاد جدة قبل افتتاح المونديال

قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، الدعم لنادي اتحاد جدة ، قبل مشاركته في النسخة الحالية من البطولة وقص شريط افتتاح مشواره في منافسات كأس العالم للأندية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة.





وقال الوزير السعودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "كل التوفيق لممثل الوطن فريق الاتحاد، في مباراته اليوم أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بكأس العالم للأندية".

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة ، مذاعة عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية الفضائية ، ومنصة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلكترونيًا.



وتبلغ القيم المالية لجوائز البطولة كما يلي :

المتوج باللقب : 5 ملايين دولار.

وصيف البطولة : 4 ملايين دولار.

المركز الثالث والبرونزية : 2.5 مليون دولار.

صاحب الترتيب الرابع : 2 مليون دولار.

المركز الخامس : 1.5 مليون دولار.

صاحب الترتيب السادس: مليون دولار.

الترتيب السابع والأخير : 500 ألف دولار.

موعد مباراة الأهلي الافتتاحية ..

ومن المقرر أن يستهل الأهلي مشواره في منافسات بطولة كأس العالم للأندية مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة المشعة ، بملاقاة الفريق الفائز من المواجهة التي تجمع اتحاد جدة السعودي بنظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بعد قليل.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، قد أعلن تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي توجهت أمس الإثنين إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.