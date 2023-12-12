ديروط تشهد استمرار توافد حشود الناخبين بأعداد غفيرة وإقبالًا للمواطنين

مع استمرار توافد حشود الناخبين بأعداد غفيرة وإقبالًا شديدًا في قرى مركز ديروط، يشهد اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية حشودًا شعبية غير مسبوقة تتوجه نحو اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم. تعكس هذه الحضور القوي رغبة المواطنين في المشاركة الفاعلة في قرار اختيار رئيس البلاد، وتعكس أيضًا حالة من الحماس والتفاؤل لدى الناخبين.

يعد قرار اختيار رئيس البلاد قرارًا مهمًا يتأثر به مصير الدولة ومستقبل الشعب. وفهمًا لذلك، يسعى المواطنون في قرى مركز ديروط للمشاركة بقوة في هذه الانتخابات والوفاء بواجبهم الوطني. وصفحات العملية الانتخابية شهدت توافد الشباب والكبار في السن على حد سواء، حيث يتزاحمون أمام اللجان الانتخابية في انتظار دورهم للإدلاء بأصواتهم.

تعكس حماسة الناخبين الرغبة في المشاركة في التغيير والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للبلاد. فالمواطنون في قدرتهم على أن يكونوا المحرك الرئيسي للتغيير يؤكدون قوة الديمقراطية في البلاد واستمرارية عملية الانتقال السياسي.

من جانبها، قدمت اللجان الانتخابية كل الدعم والتسهيلات للناخبين، حيث تخلت عن الأنماط التقليدية في السابق واستعانت بتقنيات حديثة لتحقيق سير انتخابات فعال ومنظم. تم توفير مراكز عدة للإدلاء بالأصوات لتسهيل عملية التصويت وتجنب التكدس والازدحام. كما تم زيادة عدد الموظفين لتوفير التوجيه والمساعدة للناخبين.

بالنظر إلى الإقبال الشديد والوفير من الناخبين في قرى مركز ديروط، يُعَدُ هذا الحدث إشارة إلى الاهتمام العميق للمواطنين بهذه العملية الديمقراطية وثقتهم بأهميتها في بناء مجتمع أفضل. هذا المشهد يعكس روح المشاركة الحقيقية والإرادة الحقيقية للتغيير، ما يجعلنا نأمل أن يتواصل هذا الحماس في المستقبل ويترجم إلى اختيار شرعي وملائم لرئيس البلاد الجديد.

حشود غفيرة من المواطنين

حشود غفيرة من المواطنين

حشود غفيرة من المواطنين