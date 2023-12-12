شوربة خضار بالشوفان.. المقادير وطريقة التحضير

تفضل الأمهات تحضير أشهى أنواع الشوربة لتضيف طبق فرعي طيب المذاق على مائدة الغداء، يمنح الدفء للأفراد الأسرة.

والأن نقدم لكٍ طريقة تحضير شوربة الخضار المشكلة مع الشوفان وتمتعي مع أفراد عائلتك بمذاقها الفريد.

المقادير

- الشوفان : ثلاث أرباع الكوب

- البصل : 2 حبة (متوسط الحجم ومفروم)

- الثوم : فصّان (مفروم فرماً ناعماً)

- الكوسا : 300 غراماً (مقطعة)

- البازيلاء : نصف كوب

- الجزر : 4 حبات (مقطع)

- الذرة : نصف كوب

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة (مطحون)

- الكمون : رشّة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- مرق دجاج : ليتر

طريقة التحضير

في قدر على نار متوسطة، سخني الزيت النباتي، ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي المكونات حتى تذبل.

أضيفي الكوسا، والبازيلاء، والجزر، والذرة، ونكّهي المكونات بالملح، والفلفل الأسود، والكمون.

صبّي مرق الدجاج حتى تغمري المكونات، ثم اتركي القدر على نار هادئة حتى الغليان.

أضيفي الشوفان، واتركي الشوربة تغلي على النار لعدة دقائق إضافية حتى تمام نضج المكونات.

اطحني الشوربة بواسطة الخلاط الكهربائي حتى تصبح ناعمة.

اسكبي شوربة الخضار بالشوفان في أطباق التقديم، وقدميها ساخنة.