اقبال كثيف من الناخبين على لجنة الوافدين بنادى المنيا الرياضى

شهدت لجنة الوافدين بنادى المنيا الرياضى اليوم الثلاثاء ١٢ ديسمبر ، اليوم الثالث من الإنتخابات الرئاسية ، اقبالا كثيفا من الناخبين ، على لجنة الإقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ ، وذلك للناخبين خارج نطاق بندر ومركز المنيا .

حيث اقبل العديد من الطلاب والطالبات المغتربين ، والعديد من المواطنين على اللجنة منذ الصباح الباكر ، للإدلاء بأصواتهم ، جدير بالذكر أن محافظة المنيا ، بها عدد 508 مراكز انتخابية بإجمالي 13 لجنة عامة و 585 لجنة فرعية ، لاستقبال الناخبين والبالغ عددهم 3689005 ، بالإضافة، إلى 3 لجان للوافدين.

وشملت اللجان الإنتخابية ، اللجنة الأولي وهي قسم أول المنيا، ومقرها قاعة سرايا بالدور الأول العلوي بنادي المنيا الرياضي بمدينة المنيا وتضم 28 لجنة فرعية ، اللجنة الثانية وهي قسم ملوي ومقرها مركز الدعم الإعلامي للتنمية بوزارة الزراعة بشارع المجيدي بمدينة ملوي وتضم 19 لجنة فرعية ، واللجنة الثالثة قسم المنيا الجديدة ومقرها قصر ثقافة المنيا الجديدة وتضم 2 لجنة فرعية.

أما اللجنة الرابعة مركز المنيا، ومقرها قاعة ال=إجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، والتي ضمت 78 لجنة فرعية، اللجنة الخامسة مركز أبوقرقاص ومقرها قاعة المسرح بمدرسة أبوقرقاص الثانوية الصناعية ، وتضم 64 لجنة فرعية، اللجنة السادسة في مركز بني مزار، ومقرها قاعة النادي الرياضي تضم 70 لجنه فرعيه.

اللجنة السابعة مركز دير مواس ومقرها مكتب الإرشاد الزراعي وتضم 68 لجنه فرعية، واللجنة الثامنة مركز سمالوط شرق، ومقرها مركز شباب سمالوط الرياضي31 لجنة فرعية ، واللجنة التاسعة وهي مركز شرطة سمالوط غرب، ومقرها مركز شباب سمالوط تضم 52 لجنه فرعية، اللجنة العاشرة ومقرها مركز شرطة العدوه، ومقرها مركز شباب العدوه تضم 29 لجنة فرعية.

اللجنة الحادية عشر مركز مطاي ومقرها قاعة مركز الإرشاد الزراعي وتضم 40 لجنة فرعية ، واللجنة الثانية عشر مركز مغاغة ومقرها قاعة المسرح بمدرسة مغاغة الثانوية الصناعية تضم 63 لجنة فرعية، الدائرة الثالثة عشر مركز ملوي، ومقرها مركز الدعم الإعلامي للتنمية بوزارة الزراعة شارع المجيدي ، وتضم 76 لجنة فرعية .

وجاءت لجان الوافدين من خارج على نحو ، اللجنة الأولى: قسم أول المنيا، ومقرها نادي المنيا الرياضي بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، اللجنة الثانية: مقر مجمع مراكز تدريب مهني المنيا، وعنوانها بالمنطقة الصناعية الكائنة بمدينة المنيا الجديدة ، واللجنة الثالثة: مركز ملوي في مدرسة «كير» الابتدائية، وعنوانها قرية المعصرة جنوب مدينة ملوي.