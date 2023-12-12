في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية محافظ الإسماعيلية يتابع سير العملية الانتخابية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، جهود رؤساء المراكز والمدن والأحياء في تسهيل وتيسير العملية الانتخابية في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية.



ووجَّه "بشارة" باستمرار رفع درجة الاستعداد في كافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمرافق الحيوية؛ من أجل حل أي أزمة تطرأ على العملية الانتخابية أو تواجه الناخبين واتخاذ الإجراءات الفورية.

وصرح بشارة بأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو عقبات تواجه الناخبين حتى الآن.

وأشاد "بشارة" بحجم الإقبال الذي شهدته اللجان من قِبَل الناخبين خلال اليوم الأول والثاني والفترة الأولى من بداية فتح اللجان في التاسعة من صباح اليوم وحتى فترة استراحة القضاة، معربًا عن شكره وتقديره لكافة المواطنين، لوعيهم السياسي وروحهم الوطنية.

كما وجَّه "بشارة" الدعوة لكل من له حق التصويت بضرورة المشاركة الإيجابية في الفترة الثانية من اليوم عقب استراحة القضاة، وذلك للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ وممارسة حقهم الدستوري الذي يكفله لهم قانون مباشرة الحقوق السياسية، والعمل على الظهور بالشكل الحضاري اللائق أمام مختلف دول العالم.

وأكد "بشارة" على أهمية التواصل المستمر بين الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والغرف الفرعية بالوحدات المحلية، والمديريات الخدمية، لتذليل أيَّة معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل، وتقديم الدعم اللوجيستي والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.