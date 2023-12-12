بث مباشر .. افتتاح مونديال الأندية بمباراة اتحاد جدة وأوكلاند النيوزيلندي

مع دقات الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ، تنطلق مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي على ملعب الجوهرة المشعة ، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية بدورها التمهيدي.



ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره في البطولة يوم الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة المشعة ، بملاقاة الفريق الفائز من المواجهة التي تجمع اتحاد جدة السعودي بنظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بعد قليل.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، قد أعلن تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي توجهت أمس الإثنين إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.



وقام مرتجي بالتنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة بالأحمر وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، خاصة الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال.

ويواجه الأهلي في مباراته الأولى في مونديال الأندية يوم 15 ديسمبر الجاري أمام الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.



وتأتي القيمة المالية لجوائز البطولة كما يلي :

المتوج باللقب : 5 ملايين دولار.

وصيف البطولة : 4 ملايين دولار.

المركز الثالث والبرونزية : 2.5 مليون دولار.

صاحب الترتيب الرابع : 2 مليون دولار.

المركز الخامس : 1.5 مليون دولار.

صاحب الترتيب السادس: مليون دولار.

الترتيب السابع والأخير : 500 ألف دولار.

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