رائدات التضامن الاجتماعي بأسيوط تنظم مسيرات حاشدة للحث علي المشاركة

نظمت رائدات التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط مسيرات حاشدة في إطار الانتخابات الرئاسية المقبلة. ستكون هذه المسيرات فرصة للنساء العاملات في مجال التضامن الاجتماعي للتعبير عن دعمهن وولائهن للوطن وقيادته.

تأتي هذه المسيرات تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي تعتبر دعم النساء وتمكينهن من العمل الاجتماعي أحد أولوياتها. ستكون الدكتورة القباج حاضرة في هذه المسيرات لدعم الفرق وتشجيعهن على الاستمرار في العمل الرائع الذي يقدمنه في مجال التضامن الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، حاضرًا في هذه المسيرات أيضًا. وجوده يرمز إلى التزام الحكومة المحلية بدعم النساء وتشجيعهن على المشاركة في العمل الاجتماعي والاقتصادي.

ستتخلل المسيرات رفع الأعلام الوطنية وترديد الأغاني الوطنية، مما يؤكد على ولاء النساء لبلدهن ورغبتهن في المساهمة في تطويره وتقدمه. من خلال هذه المسيرات، ستظهر قوة وتأثير النساء في المجتمع، وتأكيداً على دورهن الحاسم في خدمة الوطن وبناء مجتمع أفضل.

يُعتبر تنظيم هذه المسيرات خطوة هامة في تشجيع النساء على المشاركة الفعّالة في العمل السياسي والانتخابي. يعود الفضل في ذلك إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الدكتورة نيفين القباج ووزارتها في تمكين النساء وتطوير قدراتهن.

من المتوقع أن تحظى هذه المسيرات بتفاعل إيجابي من جانب النساء في أسيوط، وقد تلهم العديد منهن للانخراط في الحياة السياسية والمجتمعية بشكل أعمق. يتطلب ذلك توفير المزيد من الفرص والدعم اللازم للنساء لكي يتمكنّ من تحقيق طموحاتهن وإسهاماتهن الوطنية.