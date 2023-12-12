رئيس مسافرون للسياحة يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية ويؤكد تأثيراتها الإيجابية على السياحة



قام الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء بالاداء بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة قصر الدوبارة بدائرة قصر النيل.

و أ شاد د. عاطف عبد اللطيف بالاقبال الكبير من المواطنين على المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في صورة مشرفه لم يسبق لها مثيل في انتخابات سابقة .

وأثنى على المشاركة الكبيرة والقوية من قبل الشباب والسيدات في هذه الانتخابات مؤكدا أن الحياه الديمقراطية والحراك السياسي ومؤتمرات الشباب التي قامت بها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي و تقلد الشباب مناصب قيادية سواء نواب وزراء أو برلمان أو محافظين أعطت دفعة قوية للشباب في المشاركة في الحياة السياسية والعمل المجتمعي .

و أوضح د. عاطف عبد اللطيف أن الحراك السياسي الكبير والاقبال على الانتخابات الرئاسية من المواطنين سيعطي صورة حقيقية عن مدى الأمن والاستقرار في مصر وانه جاهز لاستقبال ضيوفها من السياح من مختلف دول العالم .

و أكد أنه عقب ماراثون الانتخابات الرئاسية والشكل الحضاري والديمقراطي الذي خرجت به في صورة أقل ما توصف به أنه عرس انتخابي سيكون لها مردود إيجابي على معدلات السياحة الوافدة إلى مصر خاصة واننا مقبلون على فترة أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية .

ووجه الدكتور عاطف عبد اللطيف التحية لجموع المصريين و الجهات التنفيذية على جهودهم في العملية الانتخابية وتقديم جميع التسهيلات للناخبين لخروج هذا العرس الديمقراطي بشكل رائع يعكس حضارة مصر والمصريين.

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