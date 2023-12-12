موقف الونش من خوض مواجهة المصري البورسعيدي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأجيل عودة المدافع محمود حمدي الونش في الظهور خلال المباريات المقبلة، وذلك لتجهيزه من الناحية الفنية بشكل أكبر.

ولن يكون الونش متواجدًا ضمن قائمة مباراة المصري البورسعيدي وإن كان هناك تفكير في تواجده على مقاعد البدلاء دون المشاركة.

ويرى الجهاز الفني للأبيض أن مسألة عودة الونش بعد تعافيه من الإصابة مباشرة قد يضره ويحتاج لمزيد من الوقت ليكون اكثر جاهزية من الناحية الفنية.

في سياق متصل، أدى الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة، في المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض فتوح والزناري وصبحي حصة تأهيلية وبدنية مع اللاعبين في بداية المران، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات خاصة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وفقاً للبرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.