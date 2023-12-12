ثلاثي الزمالك يؤدي تدريبات خاصة في مران اليوم

خاض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة، في المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدي الثلاثي حصة تأهيلية وبدنية مع اللاعبين في بداية المران، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات خاصة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وفقاً للبرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

ومن المنتظر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.