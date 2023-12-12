توافد المئات من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمركز الغنايم

شهدت قرى مركز الغنايم إقبالًا كبيرًا وحشودًا شعبية غير مسبوقة في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية، حيث توافد الناخبون بأعداد غفيرة إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في اختيار الرئيس القادم للبلاد.

منذ الصباح الباكر، يتوافد الناس من مختلف الأعمار والطبقات الاجتماعية إلى اللجان الانتخابية، حيث تم تنظيم تلك اللجان بشكل جيد وفقًا للإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الناخبين من جائحة كوفيد-19.

وقد أبدى الناس حماسًا كبيرًا للمشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية، حيث تعد هذه الانتخابات فرصة لهم للاختيار الديمقراطي للرئيس الذي سيخدم مصلحتهم ومصالح البلاد. وقد عبر الناخبون عن تفاؤلهم وأملهم في أن يكون للرئيس الجديد دور فاعل وقوي في تحقيق التقدم والازدهار في البلاد.

وقد تم توفير كافة الوسائل اللازمة لتيسير عملية الاقتراع، حيث تواجدت العديد من الأجهزة الإلكترونية والموظفين المدربين لمساعدة الناخبين وتوجيههم إلى الشروع في العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة.

وعلى الرغم من الزخم الكبير في اللجان الانتخابية، إلا أن الناخبين احتفظوا بالتزامهم بتطبيق الإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي، مما يعكس وعيهم العالي واستعدادهم للمساهمة في إقامة انتخابات سليمة وآمنة.

ومن المتوقع أن تتواصل عملية الاقتراع حتى وقت متأخر من الليل، حيث يعد هذا اليوم الثالث والأخير فرصة أخيرة للناخبين للاستفادة من حقهم الديمقراطي والإدلاء بأصواتهم.

وفي النهاية، يعد إقبال الناخبين الغفير والإقبال الشديد والحشود الشعبية غير المسبوقة على الانتخابات الرئاسية في قرى مركز الغنايم إشارة قوية للتزام الشعب بواجبه الوطني وحرصه على مستقبل البلاد. الأمل الآن مع الرئيس الجديد الذي سيتم اختياره قريبًا، أن يكون قادرًا على تحقيق تطلعات الشعب وتحقيق التقدم والرفاهية للبلاد.

حشود غفيرة من المواطنين

حشود غفيرة من المواطنين

حشود غفيرة من المواطنين