نائب مدير مطار أسيوط الدولي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسة

أدلى اللواء طيار امير متولي نائب مدير مطار أسيوط الدولي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك بمقر لجنة رقم 23 للوافدين ومقرها نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة اسيوط بحى غرب أسيوط ، كما واصل باقي العاملين المغتربين بالمطار مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 وأدلوا بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات وسط إقبال كبير من المغتربين وبمشاركة عدد من مديري العموم والإدارات ومساعديهم والعاملين بالمطار بالتنسيق من أحمد آمال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمطار واحمد فؤاد مدير الادارة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية بأسيوط داخل 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة مع تخصيص 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة ،وتسهيلاً عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية وسط اشراف قضائى كامل

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين لديهم الآن حق التصويت ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

كان اللواء جمال على مدير مطار أسيوط الدولي قد أدلى بصوته بمقر لجنة رقم 23 للوافدين ومقرها نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة اسيوط بحى غرب أسيوط مناشداً المواطنين وكافة العاملين بالمطار بالمشاركة والنزول إلى اللجان لاختيار مرشحهم للانتخابات الرئاسية 2024.