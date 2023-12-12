تزايد التصويت فى قرى شمال سوهاج فى الساعات الأخيرة

زادت نسبة التصويت فى الانتخابات فى سوهاج فى قرى سوهاج الشمالية بصورة لافتة للنظر، فى الساعات الأربعة الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع، فقد شهدت معظم القرى فى مراكز الشمالية تزايدا فى إعداد الناخبين، مثل قريتى "الحريقة" و "كوم اشقاو" بطما و الصوامعة غرب بطهطا، و"عنيبس" بجهينة، و"بنى هلال" بالمراغة .

وأكد اللواء مجدى القاضى عضو مجلس الشيوخ بأنه تم تنظيم العملية التصويتية من خلال الوقت بين النساء والرجال وقمنا بالجهود الذاتية بتوفير وسائل النقل للنساء واصطحابهن من أماكن تجمعات بالقري حتى مقار اللجان الانتخابية.

وأضاف الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ بأن الثقافة السياسية لدى المواطن قد ارتفت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة وهذا ما أثبتته بالتجربة انتخابات رئاسة الجمهورية .

جدير بالذكر أن عدد من لهم حق التصويت فى محافظة سوهاج يزيد عن ثلاثة ملايين و254 ألف ناخب بقرى وأحياء ومدن ومراكز المحافظة ، مقسمين على المقرات الانتخابية البالغ عددها 684 مقرا انتخابيا، موزعين فى 18 لجنة عامة، منها 9 لجان للوافدين