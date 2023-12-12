مران الزمالك.. فقرة تأهيلية للاعبين

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، بتخصيص فقرة تدريبات تأهيلية للاعبين على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب الجهاز الفني للزمالك على النزول بالحمل البدني تدريجياً حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد في ظل اقتراب المواجهة المقبلة أمام فريق المصري.

وقام لاعبو الفريق تدريبات الركض الخفيف حول الملعب، بجانب فقرات تأهيلية أخرى باستخدام الأدوات المخصصة، بجانب تدريبات ترفيهية بالكرة .

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.