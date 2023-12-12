الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بونو في القائمة النهائية لجوائز "ذا بيست"

بونو
بونو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة "ذا بيست" لأفضل حارس في العالم.

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بالأرقام.. ياسين بونو أسد مغربي يحمي عرين الهلال

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ياسين بونو يتفوق على حراس الدوري السعودي


وشهدت القائمة النهائية تواجد المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، بالإضافة للبلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، والبرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي.

واستبعد من القائمة النهائي، الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة، بالإضافة لـ الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

ويبدأ حفل "ذا بيست" في لندن للمرة الثالثة يوم الخميس الموافق 15 يناير من عام 2024.
ميسي الأفضل في 2022

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الأفضل في العالم في النسخة الماضية، من ذا بيست.

ويتنافس البرغوث "ميسي" في النسخة الحالية مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

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بونو وميتروفيتش يحرمان الاتحاد من فك عقدة الهلال

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بونو: انتقالي لريال مدريد انهار بسبب أمم أفريقيا


 

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