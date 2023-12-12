بونو في القائمة النهائية لجوائز "ذا بيست"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة "ذا بيست" لأفضل حارس في العالم.



وشهدت القائمة النهائية تواجد المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، بالإضافة للبلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، والبرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي.



واستبعد من القائمة النهائي، الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة، بالإضافة لـ الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد.



ويبدأ حفل "ذا بيست" في لندن للمرة الثالثة يوم الخميس الموافق 15 يناير من عام 2024.

ميسي الأفضل في 2022



وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الأفضل في العالم في النسخة الماضية، من ذا بيست.



ويتنافس البرغوث "ميسي" في النسخة الحالية مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.



