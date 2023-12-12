إقبال كثيف على اللجان الانتخابية بمدن كفر الشيخ

تشهد مراكز الاقتراع في 14 لجنة عامة، و ـ 524 لجنة فرعية على مستوى محافظة كفر الشيخ زحام شديد من المواطنين ، أمام اللجان الانتخابية، في مختلف مراكز ومدن وقري المحافظة بالكامل، حرصا من أهالي كفر الشيخ، علي التمسك بحقهم الدستوري بالمشاركة في السباق الرئاسي للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وتختتم أعمالها الثلاثاء.

وفتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباحا بحسب قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وشهدت لجان الانتخابات إقبالاً جيداً من الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية.

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالاً ملحوظاً من قبل المواطنين، علي مراكز الاقتراع المنتشرة في مراكز ومدن وقري محافظة كفر الشيخ بالكامل، للإدلاء بأصواتهم في السباق الرئاسي.

وكثفت قوات الشرطة من تأمينها لمقار للجان الانتخابية بجميع الدوائر الموجودة في كافة أنحاء المحافظة بالكامل، كما انتشرت القوات الخاصة التابعة لقوات الشرطة، أمام البوابات الرئيسية للمقار لمراكز الاقتراع المنتشرة في جميع مراكز ومدن وقري كفر الشيخ.

ويشارك 2 و339 ألفا و800 ناخب في العرس الديمقراطي، بالانتخابات الرئاسية بمحافظة كفر الشيخ، موزعين على 14 لجنة عامة، و 508 مراكز انتخابية، بـ 524 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.