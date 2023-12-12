الأمين المساعد لجامعة الدول العربية يقبل علم مصر أثناء تفقد لجان الإسكندرية

قبل السفير خليل ابراهيم الدوادى الامين العام المساعد لجامعه الدول العربية علم مصر اثناء تواجده امام احدى اللجان الانتخابية بالاسكندرية .

جاء دلك اثناء تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يرافقه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية والوفد المرافق له ؛عدد من مقار ولجان الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية حيث تفقدا لجان مركز شباب سموحة ومديرية الإسكان بنطاق حي شرق.

وأشادت بعثة جامعة الدول العربية بوعي المواطنين الذي ظهر في التواجد المكثف حول اللجان والمشاركة بفعالية في الانتخابات إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الديمقراطية.

ومن جانبه أكد محافظ الإسكندرية، انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أن المواطن السكندري لبّى النداء الوطني في جميع لجان الاقتراع مضيفًا إلى أن اللجان شهدت إقبالًا كثيفًا من كافة أطياف الشعب السكندري في جميع لجان الإسكندرية حيث تضم الإسكندرية 18لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزا/ مقر انتخابي واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة، واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق وعدد من القيادات التنفيذية والسادة أعضاء مجلس النواب.

كانت قد فتحت اللجان الانتخابية بالاسكندرية لليوم الثالث على التوالى لاستقبال الناخبين للتصويت فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية لعام 2024، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية وسط اقبال المواطنين أمام اللجان، وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح الدكتور عبد السند يمامة رمز النخلة رئيس حزب الوفد والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

قام رؤساء اللجان الفرعية بالإجراءات الافتتاحية ، والتى من بينها، التأكد من سلامة أقفال مقر اللجنة أو مقر حفظ صندوق الاقتراع، فى حضور مندوب كل مرشح، حال وجودهم والمسئول عن قوات التأمين، بجانب فض الأختام وفتح اللجنة، والتأكد من سلامة النوافذ والصناديق، وفى حالة عدم سلامة الأختام وأقفال صناديق الاقتراع، يثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة، وتخطر اللجنة العامة على الفور، ويتم استعمال صندوق اخر وتبدأ عملية الاقتراع، وذلك وفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات

وقبل بدء الاقتراع يقوم رئيس اللجنة الفرعية، بالتأكد من سلامة دفاتر الاقتراع وكافة أوراق ومحاضر اللجنة، ومطابقة الأرقام المسلسلة للأقفال البلاستيكية لصندوق الاقتراع، مع الثابت بمحضر إجراءات اللجنة، وفض القفل البلاستيكى الخاص بفتحة الصندوق فقط.

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزا انتخابيا واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.