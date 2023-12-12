أسيوط: العملية الانتخابية تجري بشكل هادئ ومنظم

أعلن المستشار نادي عبدالحفيظ مصطفى رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بالمحافظة خلال تفقده عددا من مقرات اللجان الانتخابية بمدينة أسيوط في ثالث ايام الانتخابات الرئاسية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية

وأوضح المستشار نادي أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد ومنظم. وأشاد رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية بالمجهودات التي قامت بها اللجان الانتخابية في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية

وفي جولته، تفقد المستشار نادي عبدالحفيظ مصطفى مراكز الاقتراع المختلفة واستمع إلى آراء ومقترحات الناخبين. وأعرب الناخبين عن رضاهم عن سير العملية الانتخابية وتنظيمها، مؤكدين أنهم شعروا بأمانٍ وثقة في سلامة العملية.

وقد صرح المستشار نادي عبدالحفيظ مصطفى بأن العملية الانتخابية تجري بشكل هادئ ومنظم، وأن لجان الاقتراع تعمل وفقًا للقانون واللوائح المحددة

تجول رئيس المحكمة بصحبة أعضاء اللجنة المستشار رمضان محمد عبدالله رئيس محكمة جنوب أسيوط الابتدائية والمستشار شعبان مغربي مدير إدارة تنفيذ الاحكام محكمة شمال أسيوط الابتدائية والمستشار خالد إسماعيل مدير إدارة تنفيذ الاحكام محكمة جنوب أسيوط الابتدائية في عدة مقار انتخابية في مدينة أسيوط، حيث التقى بالمواطنين الذين يمارسون حقهم في التصويت. وقام بالتحدث مع أعضاء اللجان وتفقد سير العملية في كل مرحلة، بدءًا من إجراءات الدخول والتأكد من استحقاق المواطنين للتصويت، وصولًا إلى إجراءات التصويت نفسها.

وأعرب المستشار عبدالحفيظ مصطفى عن رضاه عن سير العملية الانتخابية حتى الآن، مشيدًا بدور اللجان الانتخابية في ضمان سلامة العملية وتوفير الظروف الملائمة للمواطنين لممارسة حقهم الديمقراطي بحرية ونزاهة.

وأكد رئيس المحكمة على أهمية متابعة العملية الانتخابية بشكل مستمر وتفقد سيرها بانتظام، بهدف التأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات تؤثر على نتيجة الانتخابات. وشدد على ضرورة أن تكون العملية مفتوحة وشفافة أمام المراقبين ووسائل الإعلام والمواطنين، وأن يتم التعامل مع أي شكاوى أو استفسارات بشكل عادل وفوري.

وتعد الانتخابات الرئاسية في مصر فرصة للمواطنين للتعبير عن إرادتهم الديمقراطية واختيار رئيس للبلاد للمرحلة المقبلة. وبالتزامن مع ذلك، تضع اللجان الانتخابية نصب أعينها ضمان سير العملية بشكل نزيه وعادل، وتحظر أي ممارسات تعرقل حق المواطن في التصويت.

ومن المتوقع أن تكون نتائج الانتخابات في أسيوط مؤشرًا على توجهات الناخبين في المحافظة، التي تعتبر واحدة من أكبر المحافظات في مصر من حيث عدد الناخبين. ومع استمرار سير العملية الانتخابية بشكل سلس وهادئ، فإن الأمل كبير في أن تكون النتائج تعكس إرادة المواطنين وتتماشى مع مبادئ الديمقراطية.

تأتي هذه الزيارات في إطار تأكيد السلطات المصرية على حرصها على ضمان سلامة ونزاهة الانتخابات، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الديمقراطي في الاختيار بحرية ونزاهة.

ويشار إلى أن الانتخابات الرئاسية في مصر تأتي في سياق تطبيق الدستور الجديد الذي يضمن حقوق المواطنين ويحدد آلية انتخاب رئيس البلاد. وتعتبر هذه الانتخابات هامة لمستقبل البلاد وللشعب المصري الذي يبدي رغبته في تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية وتعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد.

ومن المتوقع أن تكون نتائج الانتخابات محط اهتمام وترقب كبير على مستوى الشعب المصري والمجتمع الدولي، حيث ستحدد مسار البلاد خلال الفترة المقبلة ومستقبل السياسة والاقتصاد في مصر. وبناءً على ذلك، تأمل السلطات المصرية في أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة، وأن تعكس إرادة الشعب المصري بحريته واستقلاليته في اختيار قادته وصناعة مستقبله.