قرار جديد في واقعة العثور على جثمان فتاة بمدينة نصر

طلبت نيابة مدينة نصر الاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة بمحيط العثور على جثمان فتاة عشرينية ملقاة في ظروف غامضة بأحد شوارع مدينة نصر تمهيدا لتفريغها.

قرار جديد في واقعة العثور علي جثة فتاة بمدينة نصر

وأمرت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة لاستكمال التحقيقات.

رجحت التحريات الأولية، أن سبب الوفاة هو تعاطي الفتاة جرعة مخدرات زائدة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان ثمة وجود شبهة جنائية بالواقعة من عدمه.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بالعثور الغامض على جثة فتاة عشرينية بشوارع دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لفتاة عشرينية، ولا يوجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

دفن جثتي شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكى

كما أمرت جهات التحقيق بدفن جثتي شخصين، لقيا مصرعهما ، كما امرت بالاستعلام عن الحالة الصحية ، عن مصابين في تصادم سيارة ملاكى أعلى الرصيف على الطريق الدائري اتجاه المعادي ، ودفعت هيئة الإسعاف بسيارتين لموقع الحادث، وتم إسعاف المصابين وفي انتظار قرار النيابة لنقل الجثث للمشرحة، تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.