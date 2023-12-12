اقبال شرقاوي كبير على اللجان الانتخابية في الشرقية لاختيار رئيس الجمهورية

تشهد اللجان الانتخابية الآن في الساعات الأخيرة من اليوم الثالث في الانتخابات الرئاسية 2024، إقبالًا كبيرًا، ومشاركة واسعة من المواطنين في أرجاء محافظة الشرقية، للمشاركة والتعبير عن رأيهم في اختيار رئيس الجمهورية، وسط احساس بالمسؤولية تجاه رفعة واستقرار الوطن.

ومن أمام اللجان الانتخابية، لوحظ توافد أعداد كبيرة من المواطنين والعاملين بمديريات "التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والقوى العاملة، والزراعة، والأوقاف، وقطاعات كهرباء الشرقية"، وشارك شباب أندية التطوع في أعمال تنظيم صفوف الناخبين أمام اللجان الانتخابية، وارشادهم إلى لجانهم الانتخابية، بجانب مساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم.

ونظم العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مسيرات وطنية خلال توجههم إلى اللجان الانتخابية، لاختيار من يمثلهم.

وحرص مطرانية الزقازيق ومنيا القمح بمشاركة نيافة الحبر الجليل الأنبا تيموثاؤس وجموع الأباء الكهنة والشعب في المطرانية،على المشاركة في هذا العرس الديموقراطي، والذي يعبر عن إرادة صادقة لمختلف أطياف المجتمع، والادلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية، وذلك إيماناً منهم بأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية مسؤولية كبيرة، وواجب وطني لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بوعي المواطنين والعاملين بالمديريات الخدمية وخاصة المرأة والشباب، لإقبالهم الكثيف واحتشادهم أمام اللجان الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم، وسط أجواء احتفالية ومشهد يعبر عن قوة وتماسك أبناء الوطن، وحرصهم الشديد على المشاركة في الانتخابات، واختيار من يمثلهم رئيسا للجمهورية.

وأوضح المحافظ أنه تم تيسير الأمور على المواطنين الناخبين بتوفير مقاعد ومظلات أمام اللجان الانتخابية، وتوفير مياه الشرب ووسائل التهوية، بالإضافة إلى تزويد اللجان بكراسي متحركة، لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول للمقار ولجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.

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