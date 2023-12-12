الانتخابات الرئاسية .. مسيرة تضامنية تجوب شوارع مدينة أسيوط

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المشاركة المدنية والوعي السياسي في مصر، قام الدكتور علي عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية بتنظيم مسيرة تضامنية جابت شوارع مدينة أسيوط شارك في هذه المسيرة مديرو الإدارات وعدد كبير من العاملين والطلاب، الذين أبدوا تفاعلاً كبيرًا مع الفعالية.

تهدف هذه المسيرة إلى حث المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية، وذلك بهدف دعم الاستقرار في بلادنا والمساهمة في بناء مستقبلها الزاهر. ففي ظل التحديات التي تواجهها البلاد على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن الاستقرار والتوافق الوطني أمران حاسمان لتحقيق التقدم والازدهار.

تعد الانتخابات الرئاسية مناسبة هامة لممارسة حق المواطنين في تحديد المصير السياسي للبلاد، وتشكيل الحكومة وفقًا لأولوياتهم واهتماماتهم. ومن أجل ذلك، تأتي مسيرة التضامن هذه لتوضح أهمية الاستفادة من هذه الفرصة وحث الجميع على الانخراط الفعال فيها.

تعتبر المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجبًا وطنيًا يجب على كل مواطن أن يقوم به. فهي فرصة للتعبير الحر عن الرأي واختيار من يعتقدون بأنه الأكثر كفاءة لقيادة الدولة. بالمشاركة الفعالة في الانتخابات، يمكننا تعزيز مبادئ العدالة والديمقراطية وتعزيز الاستقرار في المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي عبد الحافظ له دور فعال في تعزيز الوعي السياسي وتشجيع المواطنين في منطقة أسيوط على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية. وتعكس هذه المسيرة التضامنية التزامه بتحقيق التغيير الإيجابي من خلال المشاركة المدنية وتعزيز قيم المواطنة المسؤولة.

الاحتفالات والمسيرات التضامنية من هذا النوع تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الروح الوطنية وتوحيد الجهود لبناء وطن قوي ومستقر. تعد هذه الفعاليات فرصة للتفاعل الاجتماعي وتقوية الروابط بين المجتمع وقيادته. إنها بادرة إيجابية تذكرنا جميعًا بأهمية الانخراط الفعال في شؤون بلادنا والسعي نحو تحقيق تطلعاتنا المشتركة.

وإن تنظيم مسيرة تضامنية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية يعكس التوجه الإيجابي للدكتور علي عبد الحافظ والجهود المبذولة لتعزيز المشاركة المدنية وتعزيز قيم المواطنة المسؤولة. من خلال تضافر الجهود، يمكننا بناء وطن قوي واستقرار دائم يعم الفائدة على الجميع.

جانب من المسيرة