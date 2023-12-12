رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور علي عبدالحافظ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية اليوم الثلاثاء، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك بمقر لجنته الانتخابية بقرية العتامنة بمركز منفلوط

وأكد الدكتور عبدالحافظ أهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها واجبًا وطنيًّا، لدعم ركائز الديمقراطية الحقيقية

وفي تصريحاته لـ “الوفد” بعد الإدلاء بصوته، أعرب الدكتور علي عبد الحافظ عن سعادته البالغة للمشاركة في هذه العملية الديمقراطية المهمة. وأكد أن الانتخابات الرئاسية تمثل فرصة حقيقية للمواطنين للاختيار بين المرشحين المختلفين والمساهمة في صناعة المستقبل السياسي للبلاد.

كما أعرب الدكتور علي عن تفاؤله الكبير بمستقبل مصر وثقته في رؤية رئيس الجمهورية والطموحات الكبيرة التي يسعى لتحقيقها خلال فترة رئاسته. وأشاد بالجهود التي بُذلت لتوفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة ومشجعة للمواطنين للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

وأكد الدكتور علي عبد الحافظ على أهمية القوانين واللوائح المنظمة للانتخابات في توفير التأكيد على استقلالية وشفافية العملية الانتخابية. وأضاف أن هذه القوانين تعمل على ضمان تكافؤ الفرص وحماية حقوق المرشحين والمواطنين على حد سواء.

كما دعا الدكتور علي عبد الحافظ جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية وصناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن المشاركة الشعبية قوة دافعة للتغيير وتعزيز الديمقراطية في البلاد.

وأعرب الدكتور علي عبد الحافظ عن أمله في أن تكون الانتخابات الرئاسية نقطة تحول هامة في مسار مصر نحو الاستقرار والرخاء والتنمية المستدامة. وأشار إلى أنه بالتوازي مع العملية الانتخابية، يجب أن يعمل جميع المصريين على تعزيز التفاهم والوحدة الوطنية لبناء مستقبل مشرق للجميع.

وأشار الدكتور علي إلى أن المشاركة الفعالة في الانتخابات هي أساس لتعزيز النظام الديمقراطي وتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم واختيار قادة يمثلونهم بشكل صحيح. وأضاف أن من واجب الجميع أن يأخذوا دورهم في اختيار الشخص الأنسب لقيادة البلاد وتحقيق تنمية شاملة ونهضة حقيقية.

وتابع الدكتور عبد الحافظ بأن الانتخابات الرئاسية هي مناسبة لجميع المواطنين للتعبير عن آرائهم والمساهمة في صناعة مستقبل مصر، وهي فرصة لا يجب تفويتها على أحد. وشدد على ضرورة الاهتمام بالمسائل الوطنية والمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات السياسية لضمان بناء مستقبل مشرق للوطن.

وختم الدكتور علي عبد الحافظ بدعوة جميع المواطنين للمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية والتصويت وفقا لضميرهم وقيمهم ومبادئهم الديمقراطية، وذلك لضمان بناء مجتمع حر وديمقراطي يحقق تطلعات شعب مصر العظيم.