أسيوط: عودة التصويت فى الانتخابات الرئاسية بعد توقفها ساعة لراحة القضاة

أعلن المستشار نادي عبدالحفيظ مصطفى رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بالمحافظة بأن مراكز الاقتراع في أسيوط استأنفت عملها في الساعة الرابعة بعد العصر في اليوم الثالث من الانتخابات بعد توقف لمدة ساعة راحة.

ومنذ افتتاح مراكز الاقتراع في الصباح الباكر، شهدت محافظة أسيوط إقبالًا كبيرًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. وبعد استراحة قصيرة في وقت الظهيرة، استأنفت اللجان الانتخابية أعمالها في الساعة الرابعة بعد العصر.

وقد تجمع العديد من الناخبين في صفوف طويلة أمام المراكز الانتخابية، حيث قدموا للمشاركة في عملية الاقتراع والمساهمة في اختيار رئيس البلاد للفترة القادمة. وتعكس هذه الحشود الكبيرة إرادة الشعب في المشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار نادي عبدالحفيظ مصطفى رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية لا يدخر جهدًا في كونه رئيسًا لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بالمحافظة. فهو مسؤول عن ضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس ومنظم، ويعمل جاهدًا لضمان عدم وقوع أي تجاوزات أو مخالفات.

تهدف عملية انتخاب رئيس البلاد إلى تعزيز خطوات الديمقراطية في مصر ومنح المواطنين فرصة حقيقية للتعبير عن آرائهم والمشاركة في تشكيل مستقبل البلاد. ويعد التوافد الكبير للناخبين في محافظة أسيوط بادرة إيجابية تعكس وعي واهتمام الشعب المصري بمستقبل بلاده.

من المتوقع أن يستمر عمل المراكز الانتخابية حتى ساعات متأخرة من الليل، حيث سيتم فرز الأصوات وإحصاءها بعناية قبل الإعلان عن النتائج النهائية. وبفضل جهود اللجان الانتخابية وجميع المشاركين في العملية الانتخابية، ستكون الانتخابات الرئاسية في محافظة أسيوط نموذجًا يحتذى به في التزام الشعب بمبادئ الديمقراطية وحقه في التعبير.